Infortunio Marchetti: entra Paleari. Emergenza portieri in casa Genoa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altro Infortunio in casa Genoa. Rolando Maran è costretto al cambio in porta: Federico Marchetti abbandona il campo. Al suo posto Paleari Gara davvero funesta per il Genoa e momento molto complicato per la squadra di Rolando Maran. Dopo l’Infortunio che ha costretto ad abbandonare il campo anzi tempo Cristian Zapata, si fa male anche Federico Marchetti. Al suo posto entra Paleari che difende i pali della squadra rossoblu. Situazione particolare in casa Genoa per quanto riguarda i portieri, con Marchetti in dubbio già prima della gara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altroin. Rolando Maran è costretto al cambio in porta: Federicoabbandona il campo. Al suo postoGara davvero funesta per ile momento molto complicato per la squadra di Rolando Maran. Dopo l’che ha costretto ad abbandonare il campo anzi tempo Cristian Zapata, si fa male anche Federico. Al suo postoche difende i pali della squadra rossoblu. Situazione particolare inper quanto riguarda i, conin dubbio già prima della gara. Leggi su Calcionews24.com

FantaMasterApp : 'Genoa, dopo Zapata, si ferma anche Marchetti. Dentro Paleari' - Fantacalcio : Infortunio per Marchetti: al suo posto Paleari - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Genoa-Parma, tra i pali debutta Paleari. E Marchetti d forfait per infortunio #ultimora #today… - buoncalcio : Genoa, infortunio per Marchetti: le condizioni del portiere - BabboleoNews : Inside #GenoaParma: il Parma di Liverani è l'avversario del #Genoa alle 20.45, una partita che ha già i connotati d… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Marchetti Infortunio per Marchetti: al suo posto Paleari Fantacalcio.it Genoa, dopo Zapata, si ferma anche Marchetti. Dentro Paleari

Chi ha provato l’app di FantaMaster non è più tornato indietro. Se anche tu sei coraggioso a tal punto CLICCA QUI E SCARICA L'APP GRATIS Infortunio Marchetti – non è un momento felice per il Genoa.

Infortunio Marchetti: entra Paleari. Emergenza portieri in casa Genoa

Altro infortunio in casa Genoa. Rolando Maran è costretto al cambio in porta: Federico Marchetti abbandona il campo. Al suo posto Paleari ...

Chi ha provato l’app di FantaMaster non è più tornato indietro. Se anche tu sei coraggioso a tal punto CLICCA QUI E SCARICA L'APP GRATIS Infortunio Marchetti – non è un momento felice per il Genoa.Altro infortunio in casa Genoa. Rolando Maran è costretto al cambio in porta: Federico Marchetti abbandona il campo. Al suo posto Paleari ...