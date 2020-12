Ilaria Capua striglia tutti: “Tampone prima di Natale? No, non bisogna muoversi” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilaria Capua sul tampone rapido prima di Natale: “No, non bisogna muoversi” La virologa Ilaria Capua, in collegamento con L’aria della domenica su La7, è stata interrogata in merito al tampone rapido da effettuare prima del cenone di Natale e la risposta è stata immediata: “No, non bisogna muoversi”, ha precisato la virologa. Cenoni e pranzi con tante persone sono da evitare in questo stato d’emergenza causato dal Covid-19. Le sue vacanze natalizie infatti non la porteranno da nessuna parte. “Non vado da nessuna parte e non ci penso neanche a fare il tampone”, ha spiegato alla conduttrice Myrta Merlino. ” Io non vi dico che c’è una scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)sul tampone rapidodi: “No, nonLa virologa, in collegamento con L’aria della domenica su La7, è stata interrogata in merito al tampone rapido da effettuaredel cenone die la risposta è stata immediata: “No, non, ha precisato la virologa. Cenoni e pranzi con tante persone sono da evitare in questo stato d’emergenza causato dal Covid-19. Le sue vacanze natalizie infatti non la porteranno da nessuna parte. “Non vado da nessuna parte e non ci penso neanche a fare il tampone”, ha spiegato alla conduttrice Myrta Merlino. ” Io non vi dico che c’è una scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus ...

