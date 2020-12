Ibrahimovic inarrestabile, l’allenamento sotto la neve e sfida: “Provate a fermarmi” (VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic si gode la vetta della classifica del suo Milan e fa di tutto per tornare il prima possibile dopo il problema muscolare subito nelle scorse giornate. Lo svedese si allena senza sosta anche sotto la neve. Vedere per credere...caption id="attachment 1061653" align="alignnone" width="702" Ibrahimovic (Instagram Ibrahimovic)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) Zlatansi gode la vetta della classifica del suo Milan e fa di tutto per tornare il prima possibile dopo il problema muscolare subito nelle scorse giornate. Lo svedese si allena senza sosta anchela. Vedere per credere...caption id="attachment 1061653" align="alignnone" width="702"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

