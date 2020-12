Hockey pista, Serie A1: programma, orari, tv e streaming della 10a giornata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non c’è tempo di respirare. Dopo la ripartenza di sabato scorso, la Serie A1 2020/2021 di Hockey pista è pronta a ritornare in campo con la sua decima giornata di stagione regolare. Saranno sei i match in programma l’8 dicembre, mentre il giorno dopo il turno si concluderà con il posticipo televisivo. Andiamo quindi a scoprire programma, orari, tv e streaming della 10a giornata. Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaCastellotti di LodiAMATORI WASKEN LODI – Hockey ROLLER SCANDIANOArbitri: Giovanni Andrisani di Matera ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpSerieA1-lodxsca – Commento di Stefano Blanchetti Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaUbroker di ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non c’è tempo di respirare. Dopo la ripartenza di sabato scorso, laA1 2020/2021 diè pronta a ritornare in campo con la sua decimadi stagione regolare. Saranno sei i match inl’8 dicembre, mentre il giorno dopo il turno si concluderà con il posticipo televisivo. Andiamo quindi a scoprire, tv e10a. Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaCastellotti di LodiAMATORI WASKEN LODI –ROLLER SCANDIANOArbitri: Giovanni Andrisani di Matera ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpA1-lodxsca – Commento di Stefano Blanchetti Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaUbroker di ...

Castiglione della Pescaia: Come ampiamente previsto non c'è stata partita tra i giovanissimi della Blue Factor Castiglione (un gruppo tra i 14 e i 16 anni) e la espertissima formazione dell’Alice Gros ...

Hockey: la Blue Factor Castiglione sbanca Giovinazzo, ma che batticuore

Decide la punizione di prima del capitano Brunelli a 100 secondi dalla fine. Giovinazzo (BA): La Blue Factor vince la sua prima partita a Giovinazzo per 6-5, ma dopo essersi fatta rimontare addirittur ...

