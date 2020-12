“Ha provato ad affossarmi”, Patrizia De Blanck “demolisce” Barbara d’Urso: “Non vado in TV da lei!” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Che Patrizia De Blanck dopo l’uscita del Grande Fratello Vip ce l’avesse con Barbara d’Urso l’aveva già ribadito tra le pagine di Chi. Oggi, raggiunta da SuperGuidaTV, la contessa ha sferrato il nuovo attacco per Lady Cologno, svelando che non parteciperà alle sue trasmissioni. “Barbara d’Urso ha provato ad affossarmi, manca di stile e classe”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 dicembre 2020) CheDedopo l’uscita del Grande Fratello Vip ce l’avesse conl’aveva già ribadito tra le pagine di Chi. Oggi, raggiunta da SuperGuidaTV, la contessa ha sferrato il nuovo attacco per Lady Cologno, svelando che non parteciperà alle sue trasmissioni. “haad affossarmi, manca di stile e classe”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

