GF Vip puntata 7 Dicembre 2020, Francesco entra per dire addio a Tommaso: c’entra la fidanzata (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’addio definitivo tra Tommaso Zorzi e Franesco Oppini è avvenuto al Grande Fratello VIP quando il figlio di Alba Parietti ha decisio di lasciare la casa. Il venticinquenne influezer, però, in questi ultimi giorni ha stupito i telespettatori del GF con una clamorosa rivelazione: si è innamorato proprio di Francesco Oppini. Quest’ultimo ha reagito in modo pacato all’ammissione di Tommaso ma -arebbe pronto ad un faccia a faccia con lui proprio nella ventiquattresima puntata del GF VIP 5, in onda lunedì sera 07-12-2020 su Canale 5. Stando ai rumors, alla fidanzata di Oppini non piacerebbe questa situazione, motivo per cui si ipotizza che Francesco possa dire addio al-suo “amico” più fedele. Grande Fratello Vip ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’definitivo traZorzi e Franesco Oppini è avvenuto al Grande Fratello VIP quando il figlio di Alba Parietti ha decisio di lasciare la casa. Il venticinquenne influezer, però, in questi ultimi giorni ha stupito i telespettatori del GF con una clamorosa rivelazione: si è innamorato proprio diOppini. Quest’ultimo ha reagito in modo pacato all’ammissione dima -arebbe pronto ad un faccia a faccia con lui proprio nella ventiquattresimadel GF VIP 5, in onda lunedì sera 07-12-su Canale 5. Stando ai rumors, alladi Oppini non piacerebbe questa situazione, motivo per cui si ipotizza chepossaal-suo “amico” più fedele. Grande Fratello Vip ...

