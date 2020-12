Gabriele Bonci dimagrito. Com’è oggi e alcune indiscrezioni sulla sua dieta

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Molti di noi sono rimasti esterrefatti quando, accesa la tv e sintonizzata sul canale 9, abbiamo visto, chiedendoci se fosse davvero lui o se il programma “Pizza Hero” avesse cambiato conduttore. Ebbene sì: era davvero lui. Notevolmente cambiato, certo, ma lui. Infatti il re della pizza romano pare abbia perso 40 kili quest’estate seguendo unadrastica e molto restrittiva, che lo ha portato a pesare appena 75 chilogrammi, secondo alcuni addirittura pochi messi in relazione alla sua altezza, che è sopra al 1,80m. Cheha seguito? Purtroppo non ci è dato saperlo con certezza perchénon ha mai rivelato nulla a riguardo, e ha preferito mantenere riservata questa ...

top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Pizza hero. Viaggio in Italia con il re degli impasti Gabriele Bonci ed… - 1001bontafranci : Impasto pizza di Gabriele Bonci - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Pizza hero. Viaggio in Italia con il re degli impasti Gabriele Bonci edi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Bonci

NonSoloRiciclo

Molti di noi sono rimasti esterrefatti quando, accesa la tv e sintonizzata sul canale 9, abbiamo visto Gabriele Bonci dimagrito, chiedendoci se fosse davvero lui o se il programma 'Pizza Hero' avesse ...Questo, si sa, è un Natale che per ovvi motivi ci ricorderemo a lungo. E come dappertutto, anche a Fossombrone l’amministrazione comunale cerca di fare le Feste come si deve. In corso Garibaldi sono i ...