Festività e veglioni | le prime idee da non seguire per aggirare i divieti imposti dal DPCM

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) A seguito del nuovo, quest’anno i festeggiamenti saranno veramente limitati. Festeggiare così come da sempre intendiamo tutti, sarà veramente inusuale e diverso. Come in ogni circostanza, non mancano tuttavia i più astuti e furbi, che stanno già pensando a comele limitazioni in atto, così da non rinunciare a festeggiare il tanto atteso capodanno e le tante attesenatalizie, ormai sempre più occasioni irrinunciabile per molti. Come ben reso noto, non sarà possibile spostarsi nel giorno di Capodanno neanche da un comune all’altro, al fine di evitare così possibili assembramenti, causati da feste e festini che la vigilia di capodanno sono ormai un rito e una consuetudine abituale, soprattutto tra i giovani. Restrizioni e limitazioni rappresentano davvero un ostacolo? Cosa si fa quindi, si ...