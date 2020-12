Cashback, PagoPa: “Già un milione di utenti pronti ad attivarlo. Possibili rallentamenti” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mancano meno di 24 ore all’avvio del programma Cashback: i rimborsi dello Stato saranno validi sugli acquisti con pagamenti elettronici effettuati a partire da domani, martedì 8 dicembre. Sono già “circa un milione ” gli utenti “che hanno caricato almeno un metodo di pagamento e sono pronti ad attivare il Cashback tramite l’app Io”, informa PagoPa. L’ultimo aggiornamento dell’applicazione ha previsto il rilascio del nuovo servizio, non senza qualche intoppo: è comparso infatti il pulsante in evidenza “Cashback”, ma ancora con la dicitura “in arrivo”. Tramite questa funzione, è possibile inserire il codice Iban del conto su cui si vogliono ricevere i rimborsi e selezionare su quali metodi di pagamento (carte e app) si vuole attivare il servizio. Questa mattina, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mancano meno di 24 ore all’avvio del programma: i rimborsi dello Stato saranno validi sugli acquisti con pagamenti elettronici effettuati a partire da domani, martedì 8 dicembre. Sono già “circa un” gli“che hanno caricato almeno un metodo di pagamento e sonoad attivare iltramite l’app Io”, informa. L’ultimo aggiornamento dell’applicazione ha previsto il rilascio del nuovo servizio, non senza qualche intoppo: è comparso infatti il pulsante in evidenza “”, ma ancora con la dicitura “in arrivo”. Tramite questa funzione, è possibile inserire il codice Iban del conto su cui si vogliono ricevere i rimborsi e selezionare su quali metodi di pagamento (carte e app) si vuole attivare il servizio. Questa mattina, in ...

Al via le iscrizioni al programma Cashback sulla app Io: il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici partirà poi dagli acquisti di martedì 8 dicembre.

