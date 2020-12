Borussia Dortmund, Favre: «Lazio, vogliamo vincere il girone di Champions» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League con lo Zenit: la Lazio è avvisata Ultima giornata del girone di Champions League, con la Lazio che ospiterà il Brugge in casa e il Borussia Dortmund che sfiderà lo Zenit. Lucien Favre, tecnico del club tedesco, ha avvisato la squadra di Inzaghi: vogliono il primo posto nel girone. «È importante che siamo già qualificati. Ovviamente adesso vogliamo vincere il girone», ha dichiarato il tecnico. Il BVB ha 10 punti nel girone, mentre la Lazio insegue con 9. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020), tecnico del, ha parlato alla vigilia della sfida diLeague con lo Zenit: laè avvisata Ultima giornata deldiLeague, con lache ospiterà il Brugge in casa e ilche sfiderà lo Zenit. Lucien, tecnico del club tedesco, ha avvisato la squadra di Inzaghi: vogliono il primo posto nel. «È importante che siamo già qualificati. Ovviamente adessoil», ha dichiarato il tecnico. Il BVB ha 10 punti nel, mentre lainsegue con 9. Leggi su Calcionews24.com

