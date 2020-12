Sessantamila morti dall’inizio. Corona virus: Italia, 755306 attualmente positivi a test (+1137 in un giorno) con 60078 decessi (564) e 913494 guariti (17186). Totale di 1728878 casi (18897) Dati della protezione civile: effettuati 163550 tamponi (Di domenica 6 dicembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Sessantamila morti dall’inizio. Corona virus: Italia, 755306 attualmente positivi a test (+1137 in un giorno) con 60078 decessi (564) e 913494 guariti (17186). Totale di 1728878 casi (18897) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati ... Leggi su noinotizie (Di domenica 6 dicembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(564) e).di) ...

