Serie A, Hellas Verona-Cagliari 1-1: Marin risponde al gol di Zaccagni (Di domenica 6 dicembre 2020) L' Hellas Verona ospita per l'anticipo domenicale dell'ora di pranzo di Serie A il Cagliari di Di Francesco. I padroni di casa aprono le marcature al 20' con Zaccagni su assist di Faraoni . Ad inizio ... Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) L'ospita per l'anticipo domenicale dell'ora di pranzo diA ildi Di Francesco. I padroni di casa aprono le marcature al 20' consu assist di Faraoni . Ad inizio ...

