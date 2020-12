Scuola, Azzolina a SkyTg24: “Per il rientro servono tamponi e test rapidi in classe. In caso di positività bisogna avere risposte immediate” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Serve una corsia preferenziale per test rapidi e tamponi, se ci fosse il caso di un positivo in classe i dirigenti scolastici devono avere risposte quasi immediate rispetto alla possibilità dei test rapidi in classe. Quando si è fatto, si è scoperto che i protocolli funzionano e la maggior parte studenti in classe non si è contagiata”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Sky TG24 Live In Courmayeur l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio, specificando che “adesso è possibile ripartire con il tracciamento” nelle scuole L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) “Serve una corsia preferenziale per, se ci fosse ildi un positivo ini dirigenti scolastici devonoquasi immediate rispetto alla possibilità deiin. Quando si è fatto, si è scoperto che i protocolli funzionano e la maggior parte studenti innon si è contagiata”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia, a Sky TG24 Live In Courmayeur l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio, specificando che “adesso è possibile ripartire con il tracciamento” nelle scuole L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : #Salvini: Il governo non ripeta gli errori. La scuola riapre il 7 gennaio? Obbligatorio riorganizzare il trasporto… - MediasetTgcom24 : Covid, Azzolina: 'A scuola ora servono test rapidi e tamponi' #scuola - Tino44588447 : RT @peppegiustolisi: Il 5 dicembre il ministro #Azzolina esulta per la consegna ultimata di 2,4 milioni di banchi nuovi alle scuole. Quei b… - GiancarloDeRisi : Banchi a rotelle, Azzolina continua a non capire: 'Dopo tanta ironia, dice, ne abbiamo consegnati 2,4 milioni. Noi… - filippods68 : Scena muta dell’Azzolina sui contagi a scuola -