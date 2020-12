Pioli in conferenza: «Una vittoria che pesa tanto. Diamo soddisfazione» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pioli in conferenza stampa al termine della gara vinta dal Milan in casa contro la Sampdoria, ecco le parole del tecnico rossonero Intervenuto in conferenza stampa la termine della gara vinta dal Milan contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha così parlato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU MILANNEWS24 APPROCCIO – «Nel primo tempo abbiamo fatto una manovra ottima, abbiamo palleggiato e verticalizzato al momento giusto, forse nel secondo tempo potevamo gestire meglio». SUCCESSO – «E’ una vittoria che vale tre punti, pesa tanto. La terza partita in una settimana è la più difficile, abbiamo avuto solo un giorno per provare le situazioni. C’è grande soddisfazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)instampa al termine della gara vinta dal Milan in casa contro la Sampdoria, ecco le parole del tecnico rossonero Intervenuto instampa la termine della gara vinta dal Milan contro la Sampdoria, Stefanoha così parlato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU MILANNEWS24 APPROCCIO – «Nel primo tempo abbiamo fatto una manovra ottima, abbiamo palleggiato e verticalizzato al momento giusto, forse nel secondo tempo potevamo gestire meglio». SUCCESSO – «E’ unache vale tre punti,. La terza partita in una settimana è la più difficile, abbiamo avuto solo un giorno per provare le situazioni. C’è grande». Leggi su Calcionews24.com

