Maltempo | operaio muore travolto dall’acqua nel Potentino

POTENZA (ITALPRESS) – Un uomo di 51 anni è morto travolto dalle acque di un canale nel pomeriggio a Pignola, in provincia di Potenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 51enne dal canale, ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 non hanno avuto esito. L'uomo lavorava per conto dell'ufficio tecnico comunale, e stava verificando i danni provocati dal Maltempo nella zona.(ITALPRESS).

Da sabato sera è interrotta la carreggiata Nord della A22 da Vipiteno al Brennero. In Friuli Venezia Giulia, invece, il maltempo ha reso necessario rimandare Udinese-Atalanta, perché il campo di gioco ...

Da 48 ore i vigili del fuoco sono impegnati nel Centro-Nord in interventi di soccorso dovuti al maltempo. Finora sono stati oltre 1200 gli interventi effettuati ...

Da sabato sera è interrotta la carreggiata Nord della A22 da Vipiteno al Brennero. In Friuli Venezia Giulia, invece, il maltempo ha reso necessario rimandare Udinese-Atalanta, perché il campo di gioco ...