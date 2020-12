Maltempo | interrotta la ferrovia del Brennero

(Di domenica 6 dicembre 2020) commenta IPA Per motivi di sicurezza la linearia delè statatra Bolzano e il confine di Stato. Da sabato sera sono anche bloccate l'autostrada A22 in direzione nord tra ...

Maltempo sull'Italia in questa domenica 6 dicembre 2020 . E' allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla ...Per motivi di sicurezza la linea ferroviaria del Brennero è interrotta tra Bolzano e il confine di stato. Da ieri sera sono anche bloccate l'autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno e Brennero e ...