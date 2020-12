Il Brescia è in ritiro dopo la sconfitta con la Reggina Il comunicato della società

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ildi Diego Lopez comedalla, proseguirà ilfino a nuova disposizione. Ecco la nota del club: “Sessione pomeridiana per le Rondinellela trasferta di Reggio Calabria. I ragazzi di Mister Lopez si sono ritrovati a Torbole Casaglia alle 15.30: palestra per chi ha giocato contro la, lavoro sul campo per chi ha avuto meno spazio. Da oggi la squadra andrà infino a nuova disposizione”. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

