Hong Kong, Joshua e Huawei. Parla Sunny Cheung (Di domenica 6 dicembre 2020) Non vede Hong Kong da quattro mesi. Ad agosto ha dovuto abbandonarla, in esilio. “Ma spero di tornarci. Spero di rientrare un giorno in una Hong Kong libera”. Sunny Cheung tradisce un filo di emozione. Volto di punta del movimento democratico honKonghese, dalla rivolta degli ombrelli alle proteste della scorsa estate, risponde al telefono da qualche parte all’estero, non può dire dove. Pensa a Joshua Wong, il suo amico e compagno di battaglie, stessa età, 24 anni. In cella da una settimana, quando si è consegnato insieme agli attivisti Agnes Chow e Ivan Lam, per scontare una pena di tredici mesi. “Sono davvero scosso – confida Cheung a Formiche.net – sono stato insieme a lui dal primo giorno, abbiamo testimoniato insieme al Congresso ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Non vededa quattro mesi. Ad agosto ha dovuto abbandonarla, in esilio. “Ma spero di tornarci. Spero di rientrare un giorno in unalibera”.tradisce un filo di emozione. Volto di punta del movimento democratico honhese, dalla rivolta degli ombrelli alle proteste della scorsa estate, risponde al telefono da qualche parte all’estero, non può dire dove. Pensa aWong, il suo amico e compagno di battaglie, stessa età, 24 anni. In cella da una settimana, quando si è consegnato insieme agli attivisti Agnes Chow e Ivan Lam, per scontare una pena di tredici mesi. “Sono davvero scosso – confidaa Formiche.net – sono stato insieme a lui dal primo giorno, abbiamo testimoniato insieme al Congresso ...

