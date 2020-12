“Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci tra scontri e lacrime: “Voglio andare via ora” (Di domenica 6 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha deciso: lascerà la Casa del Grande Fratello Vip lunedì. Durante la puntata di venerdì sera ha comunicato la sua scelta di abbandonare il programma per tornare con il figlio Nathan Falco e passare con lui le festività. Prima però ha chiesto di restare ancora un giorno per salutare gli amici, ma in poche ore ha cambiato idea. Dopo l’ennesimo scontro con Selvaggia Roma è sbottata: “Voglio andare via ora”. Dopo la puntata Elisabetta e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso ancora emozioni e racconti. La showgirl in lacrime, combattuta tra emozioni e sentimenti, e l’ex velino felice per il racconto con il Fratello. Al mattino, però, si è accesa l’ennesima lite con Selvaggia Roma. La Gregoraci al tavolo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 6 dicembre 2020)ha deciso: lascerà la Casa del GrandeVip lunedì. Durante la puntata di venerdì sera ha comunicato la sua scelta di abbandonare il programma per tornare con il figlio Nathan Falco e passare con lui le festività. Prima però ha chiesto di restare ancora un giorno per salutare gli amici, ma in poche ore ha cambiato idea. Dopo l’ennesimo scontro con Selvaggia Roma è sbottata:via. Dopo la puntatae Pierpaolo Pretelli hanno condiviso ancora emozioni e racconti. La showgirl in, combattuta tra emozioni e sentimenti, e l’ex velino felice per il racconto con il. Al mattino, però, si è accesa l’ennesima lite con Selvaggia Roma. Laal tavolo ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Jessicapaci_ : RT @coipantaleopa: Dato che inizierà praticamente un Grande Fratello 2.0, onoriamo questi 80 giorni nell’unico modo possibile #gfvip Sign… - j6onie : amo ma penso sia una cosa oggettiva sta canzone sta anche nella pubblicità di grande fratello ce - MaureenWho : Tutti parlano di quanto faccia schifo il grande fratello, ed è vero. Ma il problema è che lo stesso pubblico che lo… - LaviniaVentanni : RT @louscat: tommaso che canta don’t stop me now in canotta sotto la pioggia IL GRANDE FRATELLO SEI TU #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : “Grande Fratello A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie