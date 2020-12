Dpcm di Natale, schierati 70mila agenti per far rispettare le misure restrittive (Di domenica 6 dicembre 2020) A partire da oggi molte Regioni cambiano il colore che definisce la fascia di rischio del loro territorio. Tra tutte, solamente l’Abruzzo è ancora zona rossa. Le vere restrizioni, però, sono state pensate per i giorni di festività: a partire dal 21 dicembre, infatti, entrerà in vigore Dpcm studiato proprio per Natale, una serie di misure studiate per evitare di dover affrontare una terza ondata di coronavirus. E proprio per questo il Ministero dell’Interno ha già avvertito: verrano stanziati una serie di controlli mirati e sarà aumentata la vigilanza sulle strade e nelle stazioni, così da verificare che non ci siano violazioni. >> Leggi anche: Rissa al Pincio a Roma: assembramenti, risate e niente mascherina per decine di ragazzi Dpcm Natale, 70 mila agenti sulle strade ... Leggi su urbanpost (Di domenica 6 dicembre 2020) A partire da oggi molte Regioni cambiano il colore che definisce la fascia di rischio del loro territorio. Tra tutte, solamente l’Abruzzo è ancora zona rossa. Le vere restrizioni, però, sono state pensate per i giorni di festività: a partire dal 21 dicembre, infatti, entrerà in vigorestudiato proprio per, una serie distudiate per evitare di dover affrontare una terza ondata di coronavirus. E proprio per questo il Ministero dell’Interno ha già avvertito: verrano stanziati una serie di controlli mirati e sarà aumentata la vigilanza sulle strade e nelle stazioni, così da verificare che non ci siano violazioni. >> Leggi anche: Rissa al Pincio a Roma: assembramenti, risate e niente mascherina per decine di ragazzi, 70 milasulle strade ...

“Una norma che non ha minimamente senso”: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana giudica così il divieto di mobilità tra Comuni nei giorni di Natale e Santo Stefano, ...

