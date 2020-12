Da una telefonata sbagliata 40 anni fa nascevano i Litfiba (Di domenica 6 dicembre 2020) Il 6 dicembre di 40 anni fa nascevano i Litfba: l’amatissima band ha pubblicato 13 album e superato abbandoni e scomparse premature Un cachet da 150mila lire. Tanto furono pagati i Litfiba nella loro prima uscita, in una discoteca di Settignano, in provincia di Firenze, nel giorno che ha sancito ufficialmente la loro ‘nascita’. Era il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 6 dicembre 2020) Il 6 dicembre di 40fai Litfba: l’amatissima band ha pubblicato 13 album e superato abbandoni e scomparse premature Un cachet da 150mila lire. Tanto furono pagati inella loro prima uscita, in una discoteca di Settignano, in provincia di Firenze, nel giorno che ha sancito ufficialmente la loro ‘nascita’. Era il… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : una telefonata Basta una telefonata: l'Asl CN2 entra a far parte del Centro di prenotazioni unico regionale TargatoCn.it Covid, anno 'bollente' per 112: da marzo 392mila telefonate

Una media di 4300 telefonate al giorno, con un picco di addirittura 23mila a marzo, quando il Covid-19 si è trasformato in vera e propria pandemia. Sono i numeri impressionanti appresi dall'Adnkronos ...

Un cachet da 150mila lire. Tanto furono pagati i Litfiba nella loro prima uscita, in una discoteca di Settignano, in provincia di Firenze, nel giorno che ha sancito ufficialmente la loro ‘nascita’.

