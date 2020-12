Crisanti: «Se continua così, l’Italia avrà più morti di tutti. Supereremo anche l’Inghilterra» (Di domenica 6 dicembre 2020) «Se continua così, tra poco Supereremo l’Inghilterra. E l’Italia avrà il triste primato di avere più morti di tutti, sia in termini assoluti sia probabilmente in termini relativi alla popolazione». Lo ha detto a Sky Tg24 Live il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti. «Non dobbiamo dimenticare che il numero dei morti è una funzione del numero delle persone infette. Io penso che quando eravamo a 4 o 5mila casi al giorno, forse dovevamo fare qualcosa prima e qualcosa di più. Adesso di fatto stiamo scontando il fatto che siamo arrivati a giorni in cui c’erano 40mila casi al giorno. E il numero dei morti continuerà ad essere alto perlomeno per qualche ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 dicembre 2020) «Se, tra poco. Eil triste primato di avere piùdi, sia in termini assoluti sia probabilmente in termini relativi alla popolazione». Lo ha detto a Sky Tg24 Live il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea. «Non dobbiamo dimenticare che il numero deiè una funzione del numero delle persone infette. Io penso che quando eravamo a 4 o 5mila casi al giorno, forse dovevamo fare qualcosa prima e qualcosa di più. Adesso di fatto stiamo scontando il fatto che siamo arrivati a giorni in cui c’erano 40mila casi al giorno. E il numero deicontinuerà ad essere alto perlomeno per qualche ...

SecolodItalia1 : Crisanti: «Se continua così, l’Italia avrà più morti di tutti. Supereremo anche l’Inghilterra»… - MaxLap7 : @guffanti_marco @CesareSacchetti @Acidelius @gustinicchi Certo, anche perché i danni di Barillari credo che siano m… - 3456rrr : @agorarai Cazzullo lei è proprio un cazzo llu ,nonostante il prof. Rardi in collegamento dice l opposto del suo pen… - violet6femme : @turbobuonista comunque no, non nega l'importanza di ascoltare gli esperti. Solo che con Crisanti ha litigato, ma c… - DavidMorello9 : @divagatrice @VittorioBanti Crisanti, pare un pentito e perde posizioni. La veterinaria Capua, continua cazzuta, co… -