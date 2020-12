Covid, Miozzo (Cts): “Denuncia penale contro chi aggira divieti”, in arrivo controlli a tappeto (Di domenica 6 dicembre 2020) Redazione “Se si ferma un soggetto e questo produce un’autocertificazione che ad una verifica risulta falsa, non puoi dargli solo la multa di 300 euro. Devi perseguirlo effettivamente con una denuncia per falso in atto pubblico. Per estremizzare bisogna portarlo di fronte ad un giudice penale, così non c’è il rischio si prendano sotto gamba le Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 6 dicembre 2020) Redazione “Se si ferma un soggetto e questo produce un’autocertificazione che ad una verifica risulta falsa, non puoi dargli solo la multa di 300 euro. Devi perseguirlo effettivamente con una denuncia per falso in atto pubblico. Per estremizzare bisogna portarlo di fronte ad un giudice, così non c’è il rischio si prendano sotto gamba le Impronta Unika.

Vito_Cipolla : RT @tempoweb: Siamo al terrore. Il #Natale di #Miozzo (#Cts): denunce penali e niente abbracci - tempoweb : Siamo al terrore. Il #Natale di #Miozzo (#Cts): denunce penali e niente abbracci - lana_carlotta : RT @ImolaOggi: Covid, Miozzo (Comitato scientifico): 'Denuncia penale contro chi aggira divieti, non puoi dargli solo una multa di 300 euro… - beppebottero : @HuffPostItalia Il Dr. #Miozzo due mesi fa è andato in pensione, dopo una lunga carriera in Protezione Civile. Anzi… - StefScorpion : RT @ImolaOggi: Covid, Miozzo (Comitato scientifico): 'Denuncia penale contro chi aggira divieti, non puoi dargli solo una multa di 300 euro… -