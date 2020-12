Coronavirus: Azzolina, 'scuola in Campania dovrebbe essere aperta' (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - "In Campania la scuola dovrebbe essere aperta, secondo le direttive, mentre gli studenti campani hanno fatto solo 15 giorni di scuola. La didattica a distanza è una valida alternativa ma fino a un certo punto. Ho provato a parlare con il presidente De Luca, ma non ci sono riuscita”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a L'Aria di domenica su La7. "Ci vorrebbe la massima collaborazione fra le istituzioni", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - "Inla, secondo le direttive, mentre gli studenti campani hanno fatto solo 15 giorni di. La didattica a distanza è una valida alternativa ma fino a un certo punto. Ho provato a parlare con il presidente De Luca, ma non ci sono riuscita”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia, a L'Aria di domenica su La7. "Ci vorrebbe la massima collaborazione fra le istituzioni", ha aggiunto.

