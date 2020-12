"Anche l'Abruzzo arancione". Ma l'ordinanza è già un caso: "Deve aspettare" (Di domenica 6 dicembre 2020) Valentina Dardari Il presidente ha firmato l’ordinanza e già da domani in tutto il territorio riapriranno gli esercizi commerciali e da mercoledì le scuole Il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza grazie alla quale Anche l'Abruzzo da domani, lunedì 7 novembre, rientrerà in zona arancione. L'ordinanza avrà infatti efficacia dal momento in cui verrà pubblicata. Quindi, da domani mattina in tutta la regione verranno applicate le norme previste nelle zone arancioni per i negozi. Mercoledì 9 novembre vedranno la riapertura Anche le scuole, dopo esattamente 21 giorni in zona rossa. Marsilio firma l'ordinanza: Abruzzo in zona arancione Lo scorso 18 novembre Marsilio aveva istituito la ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Valentina Dardari Il presidente ha firmato l’e già da domani in tutto il territorio riapriranno gli esercizi commerciali e da mercoledì le scuole Il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l'grazie alla qualel'da domani, lunedì 7 novembre, rientrerà in zona. L'avrà infatti efficacia dal momento in cui verrà pubblicata. Quindi, da domani mattina in tutta la regione verranno applicate le norme previste nelle zone arancioni per i negozi. Mercoledì 9 novembre vedranno la riaperturale scuole, dopo esattamente 21 giorni in zona rossa. Marsilio firma l'in zonaLo scorso 18 novembre Marsilio aveva istituito la ...

L'Italia non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'Abruzzo dal 7 dicembre in zona arancione, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più strettamente in lockdown. Restano arancioni anche V ...

L’Abruzzo domani in zona arancione

Da domani riaprono i negozi, mercoledì le scuole medie. Mantenuto l’impegno di riaprire il commercio prima dell’Immacolata. Marsilio ha firmato ...

L'Italia non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'Abruzzo dal 7 dicembre in zona arancione, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più strettamente in lockdown. Restano arancioni anche V ...Da domani riaprono i negozi, mercoledì le scuole medie. Mantenuto l'impegno di riaprire il commercio prima dell'Immacolata. Marsilio ha firmato ...