Uomini e donne va in pausa il 7 e 8 dicembre. Quando torna in onda (Di sabato 5 dicembre 2020) Uomini e donne non andrà in onda lunedì 7 e martedì 8 dicembre. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda su canale 5 mercoledì 9 dicembre con il primo appuntamento settimanale. Il programma dunque, in occasione del ponte dell’Immacolata, si prenderà una breve vacanza e verrà sostituito da due film dal tema natalizio. Bisognerà quindi attendere sino a metà della settimana prossima per rivedere in Tv le gesta di Gemma e company. Uomini e donne si ferma il 7 e 8 dicembre In occasione del ponte dell’Immacolata, Uomini e donne non andrà in onda. Nel dettaglio, lunedì 7 e martedì 8 dicembre, dame e cavalieri si prenderanno una pausa ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 dicembre 2020)non andrà inlunedì 7 e martedì 8. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmente insu canale 5 mercoledì 9con il primo appuntamento settimanale. Il programma dunque, in occasione del ponte dell’Immacolata, si prenderà una breve vacanza e verrà sostituito da due film dal tema natalizio. Bisognerà quindi attendere sino a metà della settimana prossima per rivedere in Tv le gesta di Gemma e company.si ferma il 7 e 8In occasione del ponte dell’Immacolata,non andrà in. Nel dettaglio, lunedì 7 e martedì 8, dame e cavalieri si prenderanno una...

