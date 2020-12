Ucciso Fra’ Leonardo Grasso superiore della comunità camilliana di Acireale (Di sabato 5 dicembre 2020) Mondo della chiesa sotto choc. È stato assassinato Fra’ Leonardo, animatore della comunità di recupero per tossicodipendenti “Tenda San Camillo”, ubicata a Guardia, frazione di Riposto. Gli investigatori ritengono che il rogo sia stato solo una messinscena, per coprire il delitto. I Carabinieri del comando provinciale di Catania cercano un uomo. Mentre il rogo è stato domato da quattro squadre dei pompieri, gli altri ospiti della struttura sono in salvo. Fra’ Leonardo Grasso, 78 anni, era il superiore della comunità camilliana di Acireale. Exa gente di commercio, a 50 anni aveva deciso di cambiare vita per diventare camilliano. Un percorso avviato ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 5 dicembre 2020) Mondochiesa sotto choc. È stato assassinato, animatoredi recupero per tossicodipendenti “Tenda San Camillo”, ubicata a Guardia, frazione di Riposto. Gli investigatori ritengono che il rogo sia stato solo una messinscena, per coprire il delitto. I Carabinieri del comando provinciale di Catania cercano un uomo. Mentre il rogo è stato domato da quattro squadre dei pompieri, gli altri ospitistruttura sono in salvo., 78 anni, era ildi. Exa gente di commercio, a 50 anni aveva deciso di cambiare vita per diventare camilliano. Un percorso avviato ...

