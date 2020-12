Salvini attacca Conte: sarà Natale solo per i ricchi (Di sabato 5 dicembre 2020) Duro affondo di Matteo Salvini al premier Giuseppe Conte. “Il no agli spostamenti dal 21.12 al 06.01 è una misura per ricchi. Puoi permetterti di partire per 3 settimane di vacanza, magari all’estero? Tutto ok”. Se invece “vuoi portare una fetta di panettone, un saluto, un sorriso per Natale a un amico o un parente che abita a pochi chilometri? Blocco. Grazie Conte” afferma il leader della Lega su facebook. Leggi su laprimapagina (Di sabato 5 dicembre 2020) Duro affondo di Matteoal premier Giuseppe. “Il no agli spostamenti dal 21.12 al 06.01 è una misura per. Puoi permetterti di partire per 3 settimane di vacanza, magari all’estero? Tutto ok”. Se invece “vuoi portare una fetta di panettone, un saluto, un sorriso pera un amico o un parente che abita a pochi chilometri? Blocco. Grazie” afferma il leader della Lega su facebook.

