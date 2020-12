Parma Benevento, i convocati di Inzaghi: out in tre (Di sabato 5 dicembre 2020) Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista di Parma Benevento Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita in casa del Parma. Mancano in tre: Iago Falque, Schiattarella e Maggio. Portieri: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. Difensori: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Del Pinto, Dabo, Basit, Sanogo,Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Caprari, Sau, Lapadula. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Filippoha diramato la lista deiin vista diFilippo, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita in casa del. Mancano in tre: Iago Falque, Schiattarella e Maggio. Portieri: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. Difensori: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Del Pinto, Dabo, Basit, Sanogo,Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Caprari, Sau, Lapadula. Leggi su Calcionews24.com

IamCALCIO : #Inzaghi convoca 24 calciatori per la trasferta del #Benevento sul campo del #Parma. Sono 6 gli assenti e due i rie… - clikservernet : Benevento, i convocati di Inzaghi per il Parma - Noovyis : (Benevento, i convocati di Inzaghi per il Parma) Playhitmusic - - ParmaLiveTweet : Parma-Benevento, i convocati di Liverani: c'è Gagliolo, dentro diversi giovani - De_Sand88 : RT @1913parmacalcio: Mister #Liverani alla vigilia di #ParmaBenevento: 'Dobbiamo far vedere i progressi fatti, serviranno pazienza ed equil… -