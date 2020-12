Nuoto, Filippo Magnini torna a gareggiare e conquista il pass per gli Assoluti invernali (Di domenica 6 dicembre 2020) Un ritorno in grande stile per Filippo Magnini. A Riccione, dove aveva lasciato l’attività agonistica il 2 dicembre del 2017, il due volte campione del mondo dei 100 stile libero ha ripreso a fare bianca l’acqua. L’azzurro, nella vasca corta romagnola, si è imposto nei 200 stile libero con il crono di 1’47?33, centrando così la qualificazione agli Assoluti invernali che si disputeranno nella piscina da 50 metri sempre a Riccione dal 17 al 19 dicembre, dando la possibilità agli atleti di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Serviva un crono di 1’48?6, Magnini è sceso abbondantemente sotto quel limite e le sensazioni sono state confortanti. “Ero molto teso. Sono uscito bene dal tuffo, sono passato ai 100 in 51?73 che per me in questo momento, con il tipo di ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Un ritorno in grande stile per. A Riccione, dove aveva lasciato l’attività agonistica il 2 dicembre del 2017, il due volte campione del mondo dei 100 stile libero ha ripreso a fare bianca l’acqua. L’azzurro, nella vasca corta romagnola, si è imposto nei 200 stile libero con il crono di 1’47?33, centrando così la qualificazione agliche si disputeranno nella piscina da 50 metri sempre a Riccione dal 17 al 19 dicembre, dando la possibilità agli atleti di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Serviva un crono di 1’48?6,è sceso abbondantemente sotto quel limite e le sensazioni sono state confortanti. “Ero molto teso. Sono uscito bene dal tuffo, sonoato ai 100 in 51?73 che per me in questo momento, con il tipo di ...

