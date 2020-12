Milan con la Samp, derby Juve e Napoli a Crotone (Di sabato 5 dicembre 2020) Insidia Quagliarella per il Milan capolista che non sembra risentire dell assenza di Ibra . Trappola Belotti per la Juve nel derby senza Morata . Gli ex Mihajlovic e Palacio sulla strada dell ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 5 dicembre 2020) Insidia Quagliarella per ilcapolista che non sembra risentire dell assenza di Ibra . Trappola Belotti per lanelsenza Morata . Gli ex Mihajlovic e Palacio sulla strada dell ...

AntoVitiello : #Hauge ha preso parte a 4 gol in 8 partite con la maglia del #Milan tra Serie A e Europa League, con 3 reti e un as… - AntoVitiello : Andrea #Conti fuori dai convocati di oggi con il #Celtic per scelta tecnica e non per infortunio #Milan - Guillaumemp : Pablo Longoria (Head of football #OM) sulle parole di Maldini a Telefoot : 'Rimane una leggenda. Ma le abbiamo trov… - Italians4Brexit : @matteorenzi Con che coraggio guarderemo in faccia, ad esempio, i tifosi del Milan? Il M5S ha già sulla coscienza I… - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Chiamata con #Zidane, i rossoneri si allontanano / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://… -