“Mi sono innamorato di Francesco”, Tommaso Zorzi svela i suoi veri sentimenti per Oppini (VIDEO) (Di sabato 5 dicembre 2020) Finalmente Tommaso Zorzi ha svelato cosa prova: “Mi sono innamorato di Francesco”. Confidandosi con Cristiano Malgioglio, il rampollo milanese ha dichiarato ad alta voce i suoi reali sentimenti per Oppini, il figlio di Alba Parietti che ieri ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi svela: “Mi sono innamorato di Francesco Oppini” Voglio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 dicembre 2020) Finalmentehato cosa prova: “Midi. Confidandosi con Cristiano Malgioglio, il rampollo milanese ha dichiarato ad alta voce irealiper, il figlio di Alba Parietti che ieri ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip.: “Midi Francesco” Voglio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MatteoRichetti : Sono passati 71 (settantuno) giorni e 23 mila giovani medici sono tenuti ancora in ostaggio “a data da destinarsi”.… - matteorenzi : Finita questa fase di emergenza, ci guarderemo negli occhi e verificheremo se ci sono le condizioni, e in che forma… - chedisagio : Sommessamente Presidente @GiuseppeConteIT più che sapere se la sua scorta si è adoperata per la sua compagna mi int… - tipasottona : Comunque sono un sacco cringe i siparietti Giulia-Sebastian, cavoli, lei non mi spiace artisticamente e Maria conti… - ex_smiles : RT @ziamseyes: 'Io ti aspetto fuori. Mi faccio dare il tuo numero da tua madre. Ti sosterrò con tutte le mie forze, sei una persona special… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sono Guida al regalo di Natale perfetto: tutto quello che devi sapere in anticipo Fortune Italia