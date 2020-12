Manovra | i farmacisti ospedalieri | “Preoccupazione per emendamento irricevibile e inopportuno”

Leggi su dire

(Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – La Società Scientifica dei Farmacisti Ospedalieri Italiani-SIFO interviene oggi – a pochi giorni dall’avvio del suo XLI Congresso nazionale (Dai Dati all’Informazione: nuovo paradigma per l’Assistenza Farmaceutica e il SSN. Imparare dall’emergenza per cambiare, 10-12 dicembre 2020) per esprimere “una forte preoccupazione nei confronti di un emendamento presentato nell’ambito della discussione sulla legge di bilancio 2021 che tocca inspiegabilmente alcune delicate responsabilità professionali”. Arturo Cavaliere, presidente SIFO, ha “sempre auspicato una totale collaborazione con le altre societa’ scientifiche e ordini professionali, nel leale rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche”.