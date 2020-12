Majooh Barbeito | anniversario con messaggio speciale | “Grazie per tutto Mi sento fortunata…”

Leggi su golssip

(Di sabato 5 dicembre 2020) "Un giorno come oggi ci stavamo sposando e fortunatamente con le nostre due principesse che sono la cosa più importante nelle nostre vite. Ti dico solo che ti amo come il primo giorno e anche di più, grazie per ogni momento, per ogni sorriso, per ogni lacrima, per ogni parola, per il semplice fatto di essere presente in ogni momento importante della mia vita. Sono grata per questa bellissima famiglia che abbiamo. La verità è che mifortunata ad aver incontrato una persona come te, spero di poterti dare sempre lo stesso e di più perché la tua felicità è la mia". È il lungocheha voluto inviare al marito, Lucas Ocampos, nel giorno del lorodi matrimonio.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIZEjvaFxYj/?hl=it" Golssip.