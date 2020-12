Liverani | “Una prova di squadra per battere il Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiVigilia di campionato per Parma e Benevento. Se ieri è toccato a Filippo Inzaghi presentare la sfida del Tardini (calcio d’inizio domani alle ore 15), oggi è stato il turno di Fabioche ha parlato in conferenza stampa delle possibili insidie del match. Vittoria di Marassi – “Credo che la vittoria di Genova sia venuta con un’ottima prestazione, nel primo tempo avremmo potuto chiudere con un risultato più ampio. C’è stata la giusta intensità, ma una partita non ti dà la serenità di aver trovato la strada giusta. Bisogna proseguire il lavoro contro il. Benevento – “Dovremo avere lo stesso atteggiamento dell’ultima gara. Non dobbiamo lasciare spazio alle loro ripartenze e mantenere un equilibrio nel possesso nella loro metà campo. Abbiamoto certe situazioni, il campo ci dirà se sono ...