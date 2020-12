LIVE F1, Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: si comincia con il Q1! Grande incertezza per il traffico, Ferrari deve superare il taglio (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 Magnussen si mette a dettare il passo in 55?464 davanti a Fittipaldi. Si lanciano anche le Williams, l’Alfa Romeo di Raikkonen e la McLaren di Sainz. 18.02 Le due Haas rompono gli indugi e scendono in pista per il primo time-attack con gomma soft. Fittipaldi concede la scia a Magnussen. 18.00 SEMAFORO VERDE!! Tutti in pista per il Q1! 18 minuti a disposizione per evitare l’eliminazione, riservata agli ultimi cinque classificati di questa sessione. 17.58 Due minuti al via della qualifica! Grandissima attesa per una delle sessioni più importanti e significative della stagione, soprattutto in ottica futura. 17.55 Da segnalare che Pietro Fittipaldi, chiamato da Haas per sostituire Romain Grosjean (reduce dal brutto incidente di domenica scorsa), scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione di varie ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 Magnussen si mette a dettare il passo in 55?464 davanti a Fittipaldi. Si lanciano anche le Williams, l’Alfa Romeo di Raikkonen e la McLaren di Sainz. 18.02 Le due Haas rompono gli indugi e scendono in pista per il primo time-attack con gomma soft. Fittipaldi concede la scia a Magnussen. 18.00 SEMAFORO VERDE!! Tutti in pista per il Q1! 18 minuti a disposizione per evitare l’eliminazione, riservata agli ultimi cinque classificati di questa sessione. 17.58 Due minuti al via della qualifica! Grandissima attesa per una delle sessioni più importanti e significative della stagione, soprattutto in ottica futura. 17.55 Da segnalare che Pietro Fittipaldi, chiamato da Haas per sostituire Romain Grosjean (reduce dal brutto incidente di domenica scorsa), scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione di varie ...

