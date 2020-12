LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Samuelsson batte Johannes Boe di testa e va a prendersi la vittoria! Hofer male sul tiro in piedi (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 13.52 Intanto Sebastian Samuelsson va a chiudere l’impresa dal pettorale 18, regolando Fabien Claude di 16? e Johannes Boe di 24?. 13.51 Ci avviciniamo all’arrivo, Claude fa il vuoto nel tratto in salita, Johannes Boe arranca! Clamoroso. 13.50 Samuelsson vola verso la prima vittoria in coppa del mondo (ma ha al collo un oro olimpico), dietro Laegreid, Claude e Boe sono ancora insieme. Condizione molto strana quella del dominatore degli ultimi anni. 13.49 Altri due errori per Hofer che ha avuto la chance anche di riportarsi in zona podio. 13.48 Sbagliano tutti tantissimo! Finestra di vento e fioccano gli errori, ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 15.15 13.52 Intanto Sebastianva a chiudere l’impresa dal pettorale 18, regolando Fabien Claude di 16? eBoe di 24?. 13.51 Ci avviciniamo all’arrivo, Claude fa il vuoto nel tratto in salita,Boe arranca! Clamoroso. 13.50vola verso la prima vittoria in coppa del mondo (ma ha al collo un oro olimpico), dietro Laegreid, Claude e Boe sono ancora insieme. Condizione molto strana quella del dominatore degli ultimi anni. 13.49 Altri due errori perche ha avuto la chance anche di riportarsi in zona podio. 13.48 Sbagliano tutti tantissimo! Finestra di vento e fioccano gli errori, ...

