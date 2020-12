L’Europa assalta i porti italiani | “Dovete privatizzare” E così li dà a cinesi e tedeschi

Leggi su ilparagone

(Di sabato 5 dicembre 2020) Quanto è bella! Quanto è brava! Quanto ha bisogno dell’Italia! Senza Europa l’Italia sarebbe fallita! Sono solo alcuni dei proclami che sentiamo ripetere a più non posso dal governo e dagli eruoinomani nostrani. Poi, però, al di là delle belle parole, c’è sempre la realtà che arriva a presentare il conto. E a ben guardare, fin qui, è più quello che l’Italia ha perso per colpa del(in termini economici e di Stato sociale) che non quello che ha guadagnato. L’ultimo “atto di gentilezza” di questa Europa bella e buona è arrivato ieri (insieme all’imposizizione ricattatoria di prenderci il cappio del Mes altrimenti non ci danno gli aiuti per uscire dalla crisi): la Commissione Ue ha infatti chiesto all’Italia di abolire l’esenzione dalla tassa sulle imprese concessa ai ...