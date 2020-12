La Sampdoria passa a Vidal | operazione conclusa Ora la cessione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 dicembre 2020) La SportSpettacolo controllante delladal 18 novembre non è più riconducibile alla Holding Max della famiglia Ferrero Come riporta il Secolo XIX, dal 18 novembre la società SportSpettacolo controllante dellanon è più riconducibile alla Holding Max della famiglia Ferrero, ma alla Trust Service di Gianluca, che amministra il trust “Rosan”. La disponibilità del 100% delle quote di SportSpettacolo, quindi, non è più in possesso dei Ferrero, ma non entra nemmeno nel patrimonio personale di, che la custodisce con il solo scopo di venderla. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Il ruolo di, alla fine, è quello di rassicurare giudici e creditori sul destino dei soldi eventualmente incassati dalladella società blucerchiata. Dalla lettura ...