Juventus-Torino 2-1 | Carlo Pinsoglio espulso dopo l’esultanza al gol di Bonucci

Leggi su sportface

(Di sabato 5 dicembre 2020) Accade di tutto nel finale di gara del derby della Mole tra, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri, sotto 1-0il gol di N’Koulou, completano la rimonta nella ripresa grazie alle reti di Weston McKennie e Leonardoche, con un colpo di testa, fa esplodere la panchina della Vecchia Signora a pochi minuti dal temine.del terzo portiere bianconero, però, non è piaciuta al direttore di gara che non ha esitato ad espellerlo per via della sua eccessiva foga nei festeggiamenti. SportFace.