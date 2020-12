(Di sabato 5 dicembre 2020) L'spera di centrare la terza vittoria di fila in campionato. Questa sera si torna a San Siro per sfidare il: le

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri in vista di #InterBologna ?? ?? - Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - zazoomblog : Inter-Bologna ore 20.45: le probabili formazioni - #Inter-Bologna #20.45: #probabili - ore_il : Pronostico Inter-Bologna: Serie A 10ª giornata del 05/12/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bologna

Anche il Corriere dello Sport analizza lo sfogo di Sinisa Mihajlovic avvenuto ieri in conferenza stampa. L'allenatore del Bologna non ha nascosto che ha provato ...Dopo i preziosi tre punti per la Champions League ottenuti in Germania, l'Inter di Antonio Conte spera di centrare la terza vittoria di fila in campionato. Ques ...