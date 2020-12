Infermiera presa a calci e pugni al pronto soccorso del Cardarelli

Leggi su agi

(Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Aggressione a unadel triage deldell'ospedaledi Napoli. Il fatto è accaduto alle 2 di notte. L'è statadi mira da una coppia che aveva portato nel nosocomio la figlia 20 enne perché lamentava dolori al petto e che era insoddisfatta dell'attesa di una visita e, a loro dire, della mancanza di assistenza. Spalleggiati da due persone, i coniugi hanno aggredito l'55enne e l'hanno, procurandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. "È stata una violenza inaudita, perpetuata per circa 15 minuti con un solo obiettivo: vendicarsi per una semplice attesa di un paziente stabile, unicamente agitato. I colleghi hanno tentato di ...