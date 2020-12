Il libro-non-libro su Salvini: l’ennesima ridicolaggine della “cultura ufficiale” (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – Lungi dall’essere una pubblicità. A 6,99 euro è possibile acquistare la nuova opera di Alex Green (è uno pseudonimo), un libro su Matteo Salvini, dal titolo evidentemente ironico: Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione. Si tratta di un libro vuoto, nel senso letterale del termine. È composto da sole pagine bianche poiché, a detta dell’autore, non sarebbe possibile riempirle dato che riguarda Salvini. Il libro-non-libro su Salvini È un libro-non-libro, essendo privo di testo, ed è in cima alle classifiche. In effetti scriverne è un atto masochistico. Sia perché risulta complicato scrivere di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – Lungi dall’essere una pubblicità. A 6,99 euro è possibile acquistare la nuova opera di Alex Green (è uno pseudonimo), unsu Matteo, dal titolo evidentemente ironico: Perchémerita fiducia, rispetto e ammirazione. Si tratta di unvuoto, nel senso letterale del termine. È composto da sole pagine bianche poiché, a detta dell’autore, non sarebbe possibile riempirle dato che riguarda. Il-non-suÈ un-non-, essendo privo di testo, ed è in cima alle classifiche. In effetti scriverne è un atto masochistico. Sia perché risulta complicato scrivere di ...

