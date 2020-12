Granada CF-Huesca | formazioni | quote | pronostici Andalusi in difficoltà

Leggi su infobetting

(Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo un periodo fantastico, ilsta vivendo un momento di vera: glivengono da tre sconfitte consecutive in Liga e anche giovedì, in Europa League, si sono dovuti inchinare al PSV Eindhoven. In quest’ultimo caso, però, avere perso non ha particolari conseguenze positive: grazie all’inaspettato passo falso del Paok, infatti, è arrivata InfoBetting: Scommesse Sportive e