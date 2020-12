Ghirelli | “Lega Pro | a febbraio 2020 i primi problemi Gravina e le riammissioni…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Francesco.Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo "Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza", eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo. Di seguito, le sue dichiarazioni."Fino a, dopo la fine del girone d'andata, avevamo segnato più di un milione e mezzo di spettatori in tutti e tre i gironi, con oltre seicentomila tifosi in più rispetto alla stagione precedente. Un incremento pari al 63% e con tanti abbonamenti ...