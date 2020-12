F1, Pierre Gasly: “È stata una qualifica difficile” (Di sabato 5 dicembre 2020) Pierre Gasly commenta la propria performance al termine delle qualifiche del Gran Premio del Sakhir 2020, penultimo atto del Mondiale di F1. Il francese di casa AlphaTauri è riuscito ad accedere alla Top10 ed ha fermato il cronometro in 54.154, prestazione che gli permette di agguantare il nono tempo assoluto. Il vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 si è mostrato fiducioso per il proseguo del week-end al termine di una qualifica dove non sono mancate le difficoltà. Gasly ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “È stata una qualifica difficile. In Q1 si è danneggiato il fondo della vettura e da quel momento tutto si è complicato. Siamo riusciti a entrare in Q3, ma è stata davvero dura perché avevo sottosterzo in ogni curva. Dopo il ritmo sostenuto nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)commenta la propria performance al termine delle qualifiche del Gran Premio del Sakhir 2020, penultimo atto del Mondiale di F1. Il francese di casa AlphaTauri è riuscito ad accedere alla Top10 ed ha fermato il cronometro in 54.154, prestazione che gli permette di agguantare il nono tempo assoluto. Il vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 si è mostrato fiducioso per il proseguo del week-end al termine di unadove non sono mancate le difficoltà.ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Èunadifficile. In Q1 si è danneggiato il fondo della vettura e da quel momento tutto si è complicato. Siamo riusciti a entrare in Q3, ma èdavvero dura perché avevo sottosterzo in ogni curva. Dopo il ritmo sostenuto nelle ...

