Dpcm | via libera agli acquisti degli alberi di Natale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Redazione Viaall’acquistodinel weekend che precede la tradizionale Festa dell’Immacolata con quasi 3 italiani su 4 (72%) che scelgono di rispettare anche quest’anno una delle tradizioni nazionali piu’ popolari, tra piante vere o finte. E’ quanto emerge dall’indagine della coldiretti in occasione dell’entrata in vigore delche consente finalmente Impronta Unika.

RobertoZucchi11 : MANAGER E DPCM: CONTE METTE IN PERICOLO LA DEMOCRAZIA ? 'Così si scivola... - TelaRagno : RT @MinervaMcGrani1: - JPCK72 : RT @MinervaMcGrani1: - GianluPower : RT @MinervaMcGrani1: - Marildo25530791 : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm via

Fanpage.it

Via libera all’acquisto degli alberi di Natale nel weekend che precede la tradizionale Festa dell’Immacolata con quasi 3 italiani su 4 (72%) che scelgono ...AM POOL via ROME, ITALY - DECEMBER 03: Italian Prime Minister Giuseppe Conte holds a press conference to announce a new emergency decree on Coronavirus restrictions, ...