Covid, 190 casi positivi a Bergamo Lombardia: in calo ricoveri e decessi (Di sabato 5 dicembre 2020) Diminuiscono in Lombardia i ricoverati sia nei reparti (-238) sia nelle terapie intensive (-17). Il numero dei tamponi effettuati è 31.193 e 3.148 sono i nuovi positivi (10%). I guariti/dimessi sono 3.983.

Ultime Notizie dalla rete : Covid 190 Covid, sono 190 i nuovi positivi in bergamasca: 3.148 in Lombardia BergamoNews.it Coronavirus Sicilia, bollettino 5 dicembre: 1.240 nuovi casi, 34 morti. Catania la provincia con più contagi

SICILIA – Il bollettino sull’emergenza Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute ... Gli attualmente positivi accertati nelle ultime 24 ore nel territorio siciliano sono oggi 190, per un totale ...

Bollettino Covid Lombardia: oggi 5 dicembre 3.148 nuovi casi e 11 morti

Buoni tutti gli indicatori: cala la pressione sugli ospedali (- 17 posti nelle terapie intensive) e il rapporto tamponi/positivi scende al 10% ...

SICILIA – Il bollettino sull'emergenza Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute ... Gli attualmente positivi accertati nelle ultime 24 ore nel territorio siciliano sono oggi 190, per un totale ...

Buoni tutti gli indicatori: cala la pressione sugli ospedali (- 17 posti nelle terapie intensive) e il rapporto tamponi/positivi scende al 10% ...