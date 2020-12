Bunker Atletico Madrid, solo due gol subiti in dieci partite: non accadeva da 27 anni (Di sabato 5 dicembre 2020) L’Atletico Madrid di Diego Simeone prosegue spedito la sua marcia in campionato, del quale è al momento capolista. La vittoria di oggi contro il Valladolid è stata l’ottava in dieci gare disputate (nelle altre due sono arrivati due pareggi). Ma è la difesa, come da tradizione, l’arma principale della squadra di Simeone: solo due i gol subiti sin qui in campionato (uno, di Budimir, nel 3-1 contro l’Osasuna, l’altro di Jorge Molina, nel 6-1 contro il Granada). L’ultima squadra a essere riuscita in tale impresa è stato il Deportivo La Coruña nella stagione 1993/1994. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) L’di Diego Simeone prosegue spedito la sua marcia in campionato, del quale è al momento capolista. La vittoria di oggi contro il Valladolid è stata l’ottava ingare disputate (nelle altre due sono arrivati due pareggi). Ma è la difesa, come da tradizione, l’arma principale della squadra di Simeone:due i golsin qui in campionato (uno, di Budimir, nel 3-1 contro l’Osasuna, l’altro di Jorge Molina, nel 6-1 contro il Granada). L’ultima squadra a essere riuscita in tale impresa è stato il Deportivo La Coruña nella stagione 1993/1994. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

