(Di sabato 5 dicembre 2020) Cosa ci fanno Erling Haaland e il noto, la spugna gialla più famosa della televisione, insieme? Beh, chiedere alche ha deciso di intraprendere una collaborazione con il noto cartone animato del piccolo schermo.Il club tedesco ha, infatti, annunciato di aver stretto una partnership con la spugna di mare, protagonista del celebre cartoon, nonché con tutti i suoi amici di Bikini Bottom che compariranno sulladilanciata dai gialloneri. T-Shirt, felpe e tanto altro per una speciale iniziativa per ora natalazia ma che probabilmente, se avrà successo, proseguirà a lungo. Il club diha pubblicato su Twitter un filmato promozionale con i giocatori Dan-Axel Zagadou e il talentino Luca Unbehaun, mentre sul sito sono ...

ItaSportPress : Borussia Dortmund, nuova linea di vestiti con... SpongeBob - - edicolasportiva : Il Ceo del Dortmund: 'Il Milan voleva Aubameyang, ma non è più un top club...' - sportli26181512 : Ceo Dortmund su Aubameyang: 'Il Milan lo voleva, ma per lui sarebbe stato un passo indietro...': Hans Joachim Watzk… - weevil_graphics : RT @maverfootball: Il @BVB ha annunciato una collaborazione con @SpongeBob. Io l'avrei preferita con @SuperMario_ITA #borussia #SpongeBob… - sportli26181512 : Borussia Dortmund: un giovane talento sul mercato?: Il centrocampista Tobias Raschl potrebbe partire. Il giovane...… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Cosa ci fanno Erling Haaland e il noto SpongeBob, la spugna gialla più famosa della televisione, insieme? Beh, chiedere al Borussia Dortmund che ha deciso di intraprendere una collaborazione con il no ...La squadra di Pirlo si conferma seconda nel girone, in attesa del match decisivo con il Barcellona. I biancocelesti di Inzaghi 1-1 in trasferta contro il Dortmund ...